شفق نيوز- ترجمة خاصة

استضافت طوكيو يوم الاثنين، منتدى للتنمية الاقتصادية في العراقوفلسطين وسوريا، وذلك برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومنظمةالتجارة الخارجية اليابانية، بحسب ما ذكره موقع "آراب نيوز الياباني"الذي يتخذ من العاصمة اليابانية مقرا له.

وبحسب تقرير للموقع الياباني، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن المنتدىيستهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل الانتعاش الاقتصاديوالتنمية في الشرق الاوسط.

واوضح التقرير أن "منتدى اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية فيسوريا وفلسطين والعراق"، سيركز على الوضع القائم حاليا في هذه الدول، بالاضافةالى الفرص التجارية المتاحة امام الشركات اليابانية.

ولفت الى ان المنتدى سيبحث سبل انشاء تعاون فاعل بين المساعداتالحكومية والتجارة والاستثمار من الجهات الخاصة، بما يساهم في دعم هذه الدول، ومنبين المشاركين في المنتدى ايضا، شركات يابانية تتمع بسجل حافل بالعمل في الشرق الأوسط،طبقاً لـ"آراب نيوز الياباني".

ووفق التقرير، فإن من المسؤولين اليابانيين المشاركين في المنتدى مديرقسم الشرق الاوسط وافريقيا في مكتب السياسات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارةوالصناعة واتانابي ماساشي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ايشيغورونوريهيكو، والمدير العام لادارة الشرق الاوسط وأوروبا في الوكالة اليابانيةللتعاون الدولي توياما كي، والمدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للشرق الاوسطتوغاوا هيروشي.