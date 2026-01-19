الإدارة الذاتية في مقاطعة الفرات تعلن النفير العام

أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات النفير العام للوقوف بوجه الهجمات التي تشنها فصائل تابعة للحكومة في دمشق على إقليم شمال وشرق سوريا، وذلك عبر بيان ألقي اليوم الثلاثاء.

وألقي البيان باللغتين الكردية والعربية من أمام مبنى المجلس التنفيذي في المقاطعة في مدينة كوباني.

وجاء فيه:

في ظل الحرب الشاملة التي تتعرض لها مناطق شمال وشرق سوريا من قبل المجموعات المرتزقة التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق، وعدم التزام الحكومة بجميع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق العاشر من آذار، وارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا بجميع مكوناته، تبدي قوات سوريا الديمقراطية مقاومة بطولية وتاريخية في وجه الهجمات البربرية، على جميع المحاور والجبهات، دفاعاً عن المنطقة ومكتسبات شعبها.

فلم يعد خافياً على أحد أن الحكومة التي تسيطر على الحكم في دمشق تقود سوريا نحو الهاوية، وهي بالنهج الذي تتبعه تحاول ضرب المكونات السورية ببعضها، وإحداث شرخ كبير بين أبناء الشعب السوري، وذلك خدمة لأجندات وأهداف دول وأطراف خارجية. وعليه، فإننا نحذر الحكومة في دمشق من أن ما تقدم عليه ستكون له تداعيات ونتائج خطيرة على المنطقة وشعبها، ونحملها المسؤولية كاملة عما يجري من حروب ودمار.

في مواجهة هذه الحرب والسياسة التي تتبعها حكومة دمشق، إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية، وفي الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات هذه الحرب الوحشية، فإننا نعلن من هنا النفير العام في مواجهتها، ونهيب بجميع أبناء شعبنا الانتفاض في كل مكان، والانضمام إلى النفير العام، والالتفاف حول قواتهم العسكرية التي تدافع عن وجود وهوية شعب المنطقة، لدحر هذه الهجمات وإفشال هذه الحرب، وتحقيق أهداف ثورتنا وحماية مكتسباتها.

إن هذه المرحلة التي نعيشها مرحلة تاريخية وبالغة الحساسية والخطورة، لذا يجب على الجميع أن يتحرك بمسؤولية وألا يدخر جهداً في سبيل إبعاد المخاطر التي تحيط بالمنطقة، ولا سيما خطر عودة مرتزقة داعش.

وعلى جميع أبناء شعبنا حمل السلاح وتنظيم أنفسهم وفق حالة الحرب، فمثلما انتصرنا في كوباني ودحرنا الإرهاب، سنحقق النصر مرة أخرى، بذات الروح وبذات الإرادة.

كما أننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري ووضع حد للحرب التي تشنها حكومة دمشق، والقيام بواجباته الأخلاقية تجاه شعب المنطقة الذي قدم الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تخليص العالم من خطر الإرهاب. وإن تعرض المنطقة لهذا الخطر الوجودي يستدعي تدخلاً دولياً مباشراً، ونناشد أبناء شعبنا في عموم أجزاء كردستان والإنسانية أجمع الانتفاض ودعم مقاومة أبناء روج آفا الذين يخوضون اليوم معركة دفاع عن الوجود.

النصر لقضيتنا

الشفاء العاجل لجرحانا

والرحمة لشهدائنا

عاشت مقاومة قوات سوريا الديمقراطية

الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات

19 كا نون الثاني 2026