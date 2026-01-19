بغداد – واع

قدم المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة العلامة السيد علي السلمان في الإحساء.

وقال المرجع الأعلى في برقية التعزية، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تلقيت بمزيد من الأسى والأسف نبأ رحيل العلامة الجليل حجة الإسلام والمسلمين السيد علي السيد ناصر سلمان، بعد عمر مبارك حافل بالخدمات الجليلة في سبيل ترويج الشرع الحنيف ورعاية المؤمنين، فجزاه الله خير جزاء المحسنين".

وتابع: "أعزي أنجاله الكرام وأسرته الشريفة والحوزة العلمية المباركة في الإحساء وعموم إخواننا المؤمنين في المنطقة بهذا المصاب الأليم".

وأكمل: "اسأل الله العلي القدير أن يحشر الفقيد السعيد مع أجداده الطيبين الطاهرين وأن يرفع درجته في عليين ويعوض المؤمنين في عظيم الخسارة به، وأن يلهم ذويه وجميع محبيه وعارفي مكانته الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".