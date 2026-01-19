نينوى -واع - محمد حداد

وقع محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، ورئيس بلدية توكات التركية، محمد كمال يازجي أوغلو، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم شاملة بين محافظة نينوى ومحافظة توكات التركية للتعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والزراعة والثقافة، بحضور عدد من مستشاري ومعاوني المحافظ ومدراء الدوائر الخدمية إضافة الى القنصل التركي في نينوى، سرهاد فارلي، ووفد حكومي تركي رسمي.

وقال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، في كلمه له خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة نينوى ومحافظة توكات، تكلل بجهود كبيرة"، مبينا ان "العلاقة بين العراق وتركيا علاقة متجذرة عبر التاريخ وفيها عوامل تاريخية واقتصادية مشتركة كونه بلداً مجاوراً".

وأضاف "لا ننسى الدعم المباشر الذي قدمته تركيا خاصة لمحافظة نينوى في عملية الإغاثة والنزوح، ومن أجل ضمان المصالح المشتركة للبلدين، قدمنا مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها بين محافظة نينوى ومحافظة توكات التركية".

وتابع ان "المذكرة تتضمن العديد من الخدمات منها البلدية والتجارية والصناعة بالاضافة الى ملف الزراعة والمياه مما فيها من تشابه كبير بين توكات ونينوى"، معرباً عن أمله "ان يكون لمذكرة التفاهم دور كبير في تطوير الواقع التنموي في عموم نينوى وكذلك تطوير الخدمات البلدية في مدينة الموصل والاستفادة من خبرات الجانب التركي".

وأعرب الدخيل عن "شكره لرئيس بلدية توكات التركية والوفد المرافق له وللقنصل العام في الموصل الذي عمل على تسهيل الكثير لإنجاز مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في مبنى ديوان محافظة نينوى"، مشيرا الى ان "هذا التعاون الكبير والوثيق سيخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم نينوى و توكات بشكل خاص".

وذكر ان "هذه المذكرة تضمنت الجانب البلدي وقطاع السياحة والتراث والآثار كذلك تطوير الواقع التجاري والصناعي لمدينة الموصل ومحافظة نينوى فضلاً عن الاهتمام الخاص بالجانب الزراعي خاصة وهي محافظة زراعية"، موضحا "نريد خلق تنمية واقعية في محافظة نينوى ولا نعتمد فقط على الموازنة الريعية التي تأتي من النفط وإنما نهتم بقطاعي الزراعة والصناعة".

فيما أكد رئيس بلدية توكات التركية، محمد كمال يازجي أوغلو خلال المؤتمر الصحفي، ان "العلاقات بين الجانبين التركي والعراقي متينة جدا وستكون متجذرة من خلال هذا البروتوكول سواء من الناحية التجارية أو الزراعية"، مبينا ان "هذه التوأمة سوف تعود بالنفع في مجالات كثيرة على مدينتي الموصل وتوما التركية وكذلك الجانبين التركي والعراقي".

وأضاف ان "رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية التركية، بذلوا جهوداً كبيرة من اجل الوصول الى حالة السلام والرخاء في عموم الشرق الأوسط"، لافتا الى ان "هذه الشراكة السياحية والتجارية والصناعية ستجلب السلام والرخاء للبلدين، وكبلدية توكات نحن مسرورون لنقل خبراتنا للجانب العراقي في محافظه نينوى، وأن هذا البروتوكول سيفتح عملاً أوسع وسيعود بالنفع الاقتصادي للبلدين مما سيزيد من وحدة التضامن بين الجانبين، وأن رجال الأعمال متواجدون في محافظة نينوى ".

وبين ان "الرخاء والسلام الذي نعيشه في تركيا سيكون له مردود إيجابي على الجانب العراقي وكذلك العكس"، لافتا الى ان "هذه الزيارة كانت مثمرة من جميع النواحي ونتطلع لاستقبالكم في الجمهورية التركية في محافظة توكات".