بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن التحرك لتوسعة خطوط الكابل الضوئي لتغطية الوحدات السكنية، فيما أشارت الى وضع خطط استراتيجية لتطوير خدمة الإنترنت خلال السنوات المقبلة.

وقال الوكيل الفني للوزارة، براق عبد القادر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد خطوط الكابل الضوئي المنفذة تجاوزت حالياً 4 ملايين و700 ألف خط، في حين بلغ عدد المسوق منها نحو مليون و800 ألف خط".

وأوضح ان "نتائج التعداد السكاني الأخير ،أظهرت ان عدد الوحدات السكنية في عموم العراق يقارب 8.5 ملايين مسكن، في حين ان عدد الخطوط المتعاقد عليها حالياً لا يصل الى نصف هذا الرقم، ما يستدعي تنفيذ مشاريع إضافية لتوسعة الشبكة".

وأشار الى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع توسعة جديدة لتغطية الأعداد الحقيقية للمساكن"، مبينا ان "الكابل الضوئي يعد من أبرز منجزات الوزارة كونه يلامس حاجة المواطن مباشرة ويقدم خدمة ذات جودة عالية".

وأضاف ان "لدى الوزارة خططاً استراتيجية لا تقتصر على عام 2026 فقط، بل تمتد لسنوات مقبلة"، معرباً عن "أمله في تغطية جميع مناطق العراق بخدمات الاتصالات خلال السنوات الثلاث القادمة".