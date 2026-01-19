البصرة – واع – محمد ناصر

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع تحلية المياه غير التقليدية في العراق، فيما أشارت الى أن المشروع سيقضي على شح المياه بصورة كاملة.

وقال ممثل وزير الإعمار، عمار عادل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نشهد اليوم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع تحلية مياه المبازل واستثمار المياه غير التقليدية في العراق"، مبينا ان "المشروع أدرج قبل عام من الآن ضمن الاتفاقية العراقية البريطانية التي أبرمت في المملكة المتحدة مطلع عام 2025 التي مثلتها وزارة الإعمار والإسكان/ المديرية العامة للماء في هذه الاتفاقية".

وأضاف ان "المشروع يشمل إنشاء وتشييد محطات استثمار المياه غير التقليدية وهي مياه المبازل ومياه الصرف الصحي وكذلك مياه البحر"، موضحا ان "المشروع ينفذ في أربع محافظات واليوم تم تشغيل مشروع بمرحلته الأولى في البصرة وكذلك في نفس اللحظة في محافظات أخرى في واسط والديوانية والأنبار".

وأكد ان "المشروع له خمسة مواقع"، موضحا ان "هذا المشروع يعد من الحلول الاستراتيجية التي سوف تقضي على شح المياه بصورة كاملة، كون المشروع ينفذ للمرة الأولى في العراق عن طريق استثمار هذه المياه وتحليتها والاستفادة منها لتوفير مياه صالحة للشرب ومياه لأغراض الزراعة وحقن الآبار النفطية وكذلك تربية الأسماك ومتعدد الاستخدامات".

وبين ان "المشروع وصل إلى المراحل النهائية وننتقل بعد هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية وتنفيذه وفق المواصفات والمدة الزمنية المرسومة".