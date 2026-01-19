شفقنيوز- نينوى

أعلنمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، تأمين حدود المحافظة مع سوريا بشكلكامل، مؤكداً انتشار القوات الأمنية العراقية بشكل مكثف.

وقالالدخيل، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء زيارة رئيس بلدية توكات التركية والوفدالمرافق له، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حدود محافظة نينوى مع الجانبالسوري مؤمّنة بنسبة مئة بالمئة، بفضل تنسيق أمني عالٍ مع القائد العام للقواتالمسلحة والقيادات الأمنية المختصة"، مشيراً إلى "وجود تنسيق متواصل بينقيادة العمليات المشتركة والجهات الأمنية والفنية واللوجستية، فضلاً عن انتشارقطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحدود والحشد الشعبي على طول الشريطالحدودي".

وأضافأن "الوضع الأمني مستقر بالكامل، ونطمئن أهالي نينوى والرأي العام بأن الحدودمحمية ولا توجد أي مخاوف أمنية في هذا الجانب".

وفيما يخص مطار الموصل، أوضح الدخيل، أن "المطار أُنجز وفق السقف الزمني المعلن،ونواصل التنسيق مع سلطة الطيران المدني لتشغيله دولياً"، لافتاً إلى أن"اجتماعات مكثفة أُجريت اليوم مع سلطة الطيران المدني عبر دائرة تلفزيونيةمغلقة، وهناك محاولات جادة مع شركة تركية لتشغيل المطار برحلات دولية".

وتابعقائلاً إن "العمل جارٍ لتوقيع اتفاق مع سلطة الطيران المدني، بهدف إسنادتشغيل المطار إلى شركة عالمية رائدة، بما يحقق تطلعات أهالي الموصل ويعيد المطارإلى خارطة الطيران الدولي".

وعنإطلاق رحلات العمرة، أكد محافظ نينوى، أن "التنسيقات مستمرة مع سلطة الطيرانالمدني، وقد حصلنا على الموافقة الرسمية لإطلاق رحلات العمرة من مطارالموصل"، مبيناً أن "الجهود تتركز حالياً على استكمال الموافقاتالإدارية والإجراءات الفنية خلال هذا الشهر، تمهيداً لانطلاق أولى الرحلات إلىالديار المقدسة".

وفيوقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباحالنعمان لوكالة شفق نيوز، أن الحدود مؤمَّنة بشكل كامل من قبل قيادة قوات الحدود،إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، لافتاً إلى ضبط الملف الأمني مع دول الجوار ولا سيماسوريا، يُعد من أولويات الحكومة العراقية.

هذاوأعلنت هيئة الحشد الشعبي، تعزيز الانتشار على الشريط الحدودي مع سوريا، حيث أكدتأن اللواءين العاشر والـ 25 في الحشد الشعبي عززا انتشارهما الميداني على الشريطالحدودي المحاذي لسوريا، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى إحكام السيطرة علىالحدود ومنع أي خروقات محتملة.

وحذرزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم أمس الأحد، من التعامل مع الأحداث الجاريةفي سوريا بـ"سذاجة"، مشدداً على ضرورة حماية الحدود والمنافذ وإرسالتعزيزات فوراً لتحقيق ذلك.

وشهدتالأيام الماضية تصاعداً خطيراً في الأحداث السورية ومواجهات مسلحة بين قوات الجيشوقوات سوريا الديمقراطية خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلافالعوائل من المناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.

ومساءامس أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن التوصل إلى اتفاق مع "قسد"يقضي بأن تتولى حكومة دمشق إدارة المناطق التي كانت تُدار من قبل قوات سورياالديمقراطية.