القبض على مهاجمي دورية الشرطة واصابة ضابطها في ذي قار

2019/01/25 | 15:15

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ذي قار – عراق برس- 25 كانون الثاني / يناير : اعلنت مديرية شرطة ذي قار ، الجمعة ، انه ” وبعد الحادث الاجرامي الذي تعرضت له دورية شرطة مساء الخميس ، والذي تسبب بإصابة ضابط ومنتسبين , تم القبض على احد المتهمين مصاب بطلق ناري اثناء تبادل لإطلاق النار”.

وتابعت ” تم تشكيل فريق عمل بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة ذي قار اللواء المهندس حسن سلمان الزيدي , ضم قسم مكافحة اجرام الناصرية وخلية الصقور الاستخبارية وخلية استخبارات فوج المهمات الخاصة .ومن خلال التحقيق مع المتهم المصاب (ح.



ع.



ب) 25 عاما، يسكن قرية الصخين غرب الناصرية ، أفاد بأنه في وقت الحادث كان مع شقيقه في منطقة ام الدود بهدف تسليب دراجات نارية , وكان يحمل سلاحا نوع كلاشنكوف واثناء وجودهم حضرت دورية من فوج الطوارئ فقام المتهم بأطلاق النار على الدورية , وتم الرد بالمثل من قبل دورية الشرطة ،ما اسفر عن اصابته في أعلى كتفه الأيمن وبعدها لاذا بالفرار , وتم القبض عليه من قبل القوة التي دهمت المنطقة وضبطت بندقية نوع كلاشنكوف ومخازن واعتدة “، مضيفا ” وعلى اثرها دهم فريق العمل منزل المتهم (ل.



ع.



ب) 28 عاما بعد استحصال الموافقات القضائية حيث تم القاء القبض عليه وضبط بندقية نوع كلاشنكوف ومخازن واعتدة وصدقت اقوال المتهمين بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق احكام المادة ( ٤٠٦ / ٣١ ق ع)” .



انتهى أح

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