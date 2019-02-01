2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 1 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ، الجمعة، باندلاع نزاع مسلح بين عشيرتين شرقي العاصمة بغداد.

وزادت المصادر ، ان”نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرة العكيل وبني كعب ضمن منطقة الفضيلية شرقي بغداد وتطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما اسفر عن اصابة 3 اشخاص بجروح “مشيرة الى ، ان ” القوات الامنية قامت بتطويق المنطقة واعتقلت 16 متورطا وتم تسليمهم الى الجهات المختصة لغرض اجراء اللازم”.



انتهى أح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندلاع نزاع عشائري بين العكيل وبني كعب شرقي بغداد وإعتقال 16 متورطا) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندلاع نزاع عشائري بين العكيل وبني كعب شرقي بغداد وإعتقال 16 متورطا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).