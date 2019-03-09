المرأة الليبية خسرت حقوقها وعادت من جديد تناضل من أجلها

2019/03/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى الثامن من مارس/ آذار يوم المرأة العالمي تستعيد النساء والحركات النسوية ما تم تحقيقه لتمكين المرأة في المجتمع وتطوير النظام الحقوقي الذي يحميها، لكن السنوات الأخيرة لم تحمل رياحها ما هو خير للنساء العربيات.

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