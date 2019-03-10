ليفربول يتفوق على بيرنلي ويواصل المنافسة بقوة على صدارة البريميرليج

2019/03/10 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي، الأحد، بنتيجة 4-2 على ملعب “أنفيلد رود” ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي أولا بهدف أحرزه أشلي ويستوود (6)، قبل أن يسجل ليفربول ثلاثة أهداف عن طريق روبرتو فيرمينو (19 و67) وساديو ماني (29)، ثم قلص يوهان جودموندسون الفارق في الدقيقة (90+1)، ليسجل ماني الهدف الثاني له في اللقاء (90+3)

عاد الفارق بين المتصدر مانشستر سيتي ومطارده ليفربول إلى نقطة واحدة، وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 73 نقطة مقابل 74 لمانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 30 في المركز السابع عشر.

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