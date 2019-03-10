2019/03/10 | 21:04

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موكب بوتفليقة يغادر مطار بوفاريك العسكري بالجزائر متوجها لمقر إقامته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موكب بوتفليقة يغادر مطار بوفاريك العسكري بالجزائر متوجها لمقر إقامته قناة الغد.

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