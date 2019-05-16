2019/05/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن اندلع حريق في أحد الفنادق بمنطقة الكرادة خارج وسط بغداد.

وقال مصدر امني في حديث لــ"العهد نيوز"، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ"العهد نيوز" حريقان في آن واحد وفرق الدفاع المدني تستنفر في الكرادة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ"العهد نيوز" حريقان في آن واحد وفرق الدفاع المدني تستنفر في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).