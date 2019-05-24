أزمة الانتخابات الرئاسية بالجزائر تتفاقم وترجيحات بالتأجيل

2019/05/24 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتهي قريبا المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي لا تزال تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها.

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