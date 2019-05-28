فرنسا تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع اعدام اربعة من مواطنيها في العراق

2019/05/28 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان ان فرنسا تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع اعدام 4 من مواطنيها في العراق، بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي

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