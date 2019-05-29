البصرة تحتل المرتبة السادسة الأعلى بدرجات الحرارة بالعالم

2019/05/29 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت إحدى المناطق بمحافظة البصرة المرتبة السادسة الأعلى بدرجات الحرارة بالعالم خلال 24 ساعة الماضية، حسب إحدى المحطات العالمية المعنية بالأنواء الجوية.​

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