2019/06/09 | 03:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من أزمة تلوث، مع تكدس أكوام القمامة في أنحاء البلاد وتلبّد السماء بغيوم كثيفة من الدخان الذي تنفثه المصانع.كما شكا احد سكان منطقة الزعفرانية ببغداد من اصابة “الاطفال والعائلات بامراض الربو وسوء التنفس بسبب اضرام النار في القمامة التي اصبحت كالتلال بمنطقتهم من قبل مجهولين ويقول اننا لانستطيع ان نخرج من بيوتنا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرائق النفايات تخنق المدنيين في المناطق العشوائية شرقي بغداد وكالة الاستقلال.

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