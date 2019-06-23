أبناء الموصل يطالبون السيد السيستاني بكف يد الوقف الشيعي عن مساجد السنة

2019/06/23 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب أبناء الموصل في بيان، المرجع الديني السيد علي السيستاني بكف يد الوقف الشيعي عن المساجد والممتلكات التابعة للسنة في مدينة الموصل.

وذكر البيان أن مكتب الوقف الشيعي في الموصل وبعد التحرير بدأ بالاستحواذ على المساجد التي تحمل اسم آل البيت وما يتبعها من املاك وقفية لتلك المساجد ومنعوا الوقف السني من متابعة ادارة تلك الجوامع والمساجد ووضعوا اليد على مئات المحلات الموقوفة منذ عشرات السنين.

كما لفت إلى أن الوقف الشيعي سيطر على محلات باب السراي الموقوفة لجامع عبدال ومحلات سوق الذهب الموقوفة لمسجد بنات الحسن عليه السلام وهذا الجامع والمحلات يعود لعائلة شهيد وهي من عوائل الموصل ومن اهل السنة والجماعة، وسمي هذا الجامع باسم بنات الحسن لوجود رواية تقول بمرورهن بهذا المكان، وتبركاً بهّن سمي هذا المسجد ومساجد اخرى.

وطالب البيان المرجع الديني السيد علي السيستاني كف يد مكتب الوقف الشيعي عن المساجد والوقف من الأملاك، وإلزام الحكومة بمحاسبة من يحاول استغلال هذه المساجد وأوقافها لمصالح مادية ونزعات طائفية مقيتة، كما جرى عليها الحال في الموصل.

في ما يلي نص رسالة اهالي مدينة الموصل الى المرجع الديني السيد علي السيستاني

بِسْم الله الرحمن الرحيمسماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني حفظكم الله ورعاكم …انقل لك رسالة اهالي مدينة الموصل والذين يقدرون عاليا وقفتك التاريخية بإصدار فتوئ الجهاد الكفائي للعراقيين كافة والتي ساهمت بتحرير الموصل وبقية المدن من دنس الدواعش الأشرار ..سماحة المرجع الأعلى ..



لا يخفى عن سماحتكم بان ابناء مدينة الموصل كانوا ومازالوا محبين لآل البيت الاطهار ..ويتبركون بتسمية مساجدهم التي عمّروها منذ سنين طوال باسماء آل البيت الاطهار وابنائهم وأحفادهم والذين هم منارات لكل المسلمين ..



وتجد ان معظم المساجد والجوامع القديمة والحديثة قد سميت بهذه الاسماء الطيبة المباركةً..



وقد أودعت حجج وقفية في الأوقاف الدينية قبل انشطارها بعد عام ٢٠٠٣فضلا عن دوائر العقارات والمتوليين عنها وهم من اهل السنة والجماعة ..وبعد التحرير بدء مكتب الوقف الشيعي في الموصل بالاستحواذ على تلك المساجد وما يتبعها من املاك وقفية لإدامة وصيانة تلك المساجد ومنعوا الوقف السني من متابعة ادارة تلك الجوامع والمساجد ووضعوا اليد على مئات المحلات الموقوفة منذ عشرات السنين ..



كما هو الحال في السيطرة علئ محلات باب السراي الموقوفة لجامع عبدال ومحلات سوق الذهب الموقوفه لمسجد بنات الحسن عليه السلام وهذا الجامع والمحلات يعود لعائلة شهيدو وهي من عوائل الموصل ومن اهل السنة والجماعة وسمي هذا الجامع باسم بنات الحسن لوجود رواية تقول بمرورهن بهذا المكان وتبركاً بهّن سمي هذا المسجد ومساجد اخرئ…لما تقدم نطلب من سماحتكم الشريفة كف يد مكتب الوقف الشيعي عن مساجدنا ووقفياتنا من الأملاك …وإلزام الحكومة بمحاسبة من يحاول استغلال هذه المساجد وأوقافها لمصالح مادية ونزعات طائفية مقيته ..



كما جرى عليها الحال في الموصل ..حفظ الله بلدنا العراق من النزاع والفتن ..



واطال الله بعمركم المديد سماحة المرجع الأعلى …والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته

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