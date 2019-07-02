وفد العراق في اليونسكو: نقترب من اعلان بابل تراثا عالميا

2019/07/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب الوفد العراقي، المبتعث الى العاصمة الاذرية باكو، للمشاركة في اعمال الدورة 43، لمنظمة اليونسكو، من اقناع المنظمة بادخال بابل، ضمن التراث العالمي البشري.وقال السفير العراقي في اذربيجان فاضل الشويلي، في بيان صحفي، ان "قنوات التواصل مفتوحة مع وفود دول العالم للتصويت على قرار المنظمة الذي ننتظر تباشيره خلال الايام القادمة".كما واكد محافظ بابل كرار العبادي، ان "العمل الحثيث مستمر لضمان حق بلدنا واستحقاقه امميا، وحفظ مكانته الدولية، وهو حق لا يمكن التنازل عنه"، مطمئنا الشعب العراقي بحتمية الحصول على الاعتراف ببال تراثا بشريا عالميا.

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