ثلاثة لاعبين من نادي الحشد الرياضي يستعدون لبطولة قارية 

2019/07/04 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد ثلاثة لاعبين من اشبال فريق الملاكمة التابع لنادي الحشد الرياضي للمشاركة ضمن المنتخب الوطني في بطولة اسيا المزمع اقامتها في الكويت مطلع الشهر المقبل.وذكر موفدنا ان اللاعبين الثلاثة شاركوا مؤخرا ضمن فريق الحشد الرياضي الحاصل على خمسة ميداليات في بطولة العراق للملاكمة، مبينا ان البطولة الاخيرة شهدت تنافسا بين 132 ملاكما من 40 ناديا ...

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