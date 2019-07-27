2019/07/27 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان الصيف بالإسكندرية يبدأ فعالياته بـ"جدل" من الأردن افتتح فريق الروك الأردني "جدل" مهرجان الصيف الدولي السابع عشر بمدينة الإسكندرية الساحلية في مصر والذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.وعلى مدى ساعتين تقريبا قدم الفريق الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة عربيا مجموعة من أغانيه مثل (أشرار) و(إذا إحنا رحنا) و(أنا وأنتِ) و(الماكينة) و(واحدة بتشبهك) وغيرها.وتفاعل معه الجمهور الذي زاد عن ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب بالتصفيق والغناء.ويشمل برنامج المهرجان حفلات غنائية لمجموعة من الفنانين المصريين منهم مدحت صالح وعلي الحجار وخالد سليم ونسمة محجوب وهشام عباس إضافة إلى عروض موسيقية يقدمها عمر خيرت ونسمة عبد العزيز وأوركسترا مكتبة الإسكندرية.كما يشمل أمسيات شعرية وعروض مسرح وسينما وورش عمل ومحاضرة عن "نشأة الفريق الموسيقية في مصر".وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 31 أغسطس بمكتبة الإسكندرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان الصيف بالإسكندرية يبدأ فعالياته بـ"جدل" من الأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان الصيف بالإسكندرية يبدأ فعالياته بـ"جدل" من الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).