أهالي خانقين والسليمانية يشعرون بهزة ارضية مصدرها ايران

2019/07/30 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/بغدادأعلن الرصد الزلزالي العراقي، اليوم الثلاثاء، ان هزة ارضية ضربت الشريط الواصل من خانقين شمالي محافظة ديالى الى محافظة السليمانية.

وقال الرصد في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “هزة ارضية ضربت الحدود العراقية الايرانية وشعر بيها سكان عدد من المدن”.

واضاف البيان، ان “الهزة بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر وشعر بها اهالي خانقين وكلار وصولا الى محافظة السليمانية”.

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