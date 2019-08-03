الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وانتهاء موجات الحر الطويلة

2019/08/03 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط الطقس إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم السبت، وتستمر عدة أيام، بسبب اندفاع أخدود علوي بارد، يؤثر على بعض مناطق البلاد، فيما تؤكد عدم وجود موجات حر طويلة خلال الايام المتبقية من الصيف.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تغريده له على فيس بوك تابعتها وكالة النبأ الاخبار، إنه "من المتوقع أن يندفع نحو البلاد اعتباراً من يوم السبت أخدود عابر يسبب تراجعاً في شدة الأجواء الحارة ويستمر تأثيره لعدة أيام، مبيناً أن تأثيره سيكون بالدرجة الأساس على المنطقة الشمالية وشمال المنطقة الوسطى فيما سيكون التأثير على مدن الفرات الاوسط والجنوب بشكل ضعيف لذلك تبقى الأجواء حارة نهاراً".

وبين أن درجات الحرارة التي يتوقع تسجيلها نهار يوم السبت:

البصرة ٤٨

ميسان ٤٨

ذي قار ٤٦

السماوة ٤٥

بادية السماوة ٤٣

واسط ٤٦

بابل ٤٤

الديوانية ٤٥

النجف ٤٤

كربلاء ٤٣

بغداد ٤٣

ديالى ٤٤

الانبار ٤٢

ديالى ٤4

كركوك ٤٣

السليمانية ٤٠

الموصل ٤٢

اربيل ٤١

دهوك ٤٠

وأوضح، أن "درجات الحرارة خلال الشهر الحالي لا تزال حول المعدل ولا وجود لموجات حر طويلة والارتفاعات ستكون بين فترة وأخرى وأغلبها لا تتجاوز اليومين".

وأضاف، أن "الرياح ستكون شمالية غربية ساكنة في مدن شمال البلاد وتصل سرعتها إلى ٢٠ كم، بينما تكون معتدلة إلى نشطة في باقي المناطق من الوسط والجنوب وتتراوح بين ٢٠ إلى ٤٠ كم وتصل هباتها إلى ٥٠ كم في بعض المناطق".

وأشار الى، أنه "من المتوقع ان تبدأ السحب بالظهور في أجواء البلاد في النصف الثاني من أيلول المقبل لتعلن انتهاء مرحلة عسيرة على العراق وانتهاء فصل الصيف رسمياً، مبيناً أنه مناخيا ينتهي فصل الصيف يوم ٦ أيلول بينما من الناحية الفلكية ينتهي يوم ٢١ أيلول".



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