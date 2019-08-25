خلية الاعلام الحربي تؤكد استشهاد واصابة 15 مواطنا بهجوم لداعش على ملعب لكرة القدم الخماسي في داقوق

2019/08/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الحربي استشهاد واصابة 15 مواطنا بهجوم لداعش على ملعب لكرة القدم الخماسي في داقوق بكوكوك”.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني “ان عصابات داعش الإرهابية اقدمت مساء أمس السبت على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في “قضاء داقوق قرب مقام […]

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