سعدي بيره: المكتب السياسي للإتحاد هو من يحدد موعد إنعقاد المؤتمر الداخلي للحزب

2019/08/25 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات العامة للاتحاد الوطني أن المكتب السياسي هو الذي سيحدد موعد عقد المؤتمر الرابع.وقال سعدي بيره خلال مؤتمر صحفي، ، إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيحدد موعد عقد مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني.وحول انتخاب محافظ كركوك، قال بيره إن انتخاب محافظ كركوك ليس بيد الاتحاد الوطني […]

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