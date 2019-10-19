الآلاف يحتشدون في شوارع بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية

2019/10/19 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع الآلاف من اللبنانيين في شوارع بيروت، مساء السبت، للاحتجاج على الأوضاع المعيشية.وفي وسط العاصمة بيروت، امتزج الغضب بأجواء احتفالية وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات ولوحوا بعلم بلادهم، وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة مساء الجمعة.واندلعت الاضطرابات الأخيرة بدافع الغضب

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