2019/10/27 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يوجه جميع مؤسسات الدولة بممارسة الدوام بشكل منتظم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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