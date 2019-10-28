مجلس النواب يخاطب عبد المهدي للحضور ومناقشة مطالب المتظاهرين

2019/10/28 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادخاطبت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى مجلس النواب خلال ساعة لمناقشة مطالب المتظاهرين.

وقال مصدر نيابي لـ”كلكامش برس”، ان “رئاسة مجلس النواب خاطبت رئيس الوزراء للحضور شخصيا الى مبنى البرلمان خلال ساعة او إرسال احد وكلائه حصرا لمناقشة تنفيذ مطالب المتظاهرين”.

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