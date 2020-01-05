بالصورة.. عبد المهدي يصل الى مبنى البرلمان

2020/01/05 | 16:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، الى مبنى البرلمان العراقي.





وقال مصدر نيابي لـ السومرية نيوز، إن عبد المهدي وصل بعد ظهر اليوم، الى مبنى البرلمان ، وذلك لحضور الجلسة النيابية الطارئة المقررة اليوم.





ورفع برلمانيون، في وقت سابق، هتافات مناهضة للولايات المتحدة، داخل قبة البرلمان مطالبين بخروج القوات الامريكية من العراق ، وذلك قبيل عقد الجلسة المقررة اليوم.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة لاصدار قرار يقضي باجلاء القوات الامريكية من البلاد.

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