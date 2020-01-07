عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب

2020/01/07 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدر رئيس الوزراء "المستقيل" القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، امرا ديوانيا يقضي بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، في حديث لـ السومرية نيوز، إن القائد العام أصدر، اليوم، أمراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب، من المستحقين للترقية في جدول 6 كانون الاول 2020.





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