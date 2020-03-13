الحكيم يحذر من تحول العراق إلى ساحة للصراع ويطالب الحكومة بحماية سيادة الدولة

2020/03/13 | 13:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندين ونستنكر انتهاك الطيران الاجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الامنية في كربلاء المقدسة وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها و بعض المنشآت المدنية ، واننا في الوقت الذي […]

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