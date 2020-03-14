2020/03/14 | 06:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب من السخرية من “الكورونا” وتكذيب العلماء الى إعلان حالة الطوارئ الوطنية..واستهزاءه بالفيروس في البدء سيكلفه كرسي الرئاسة واشنطن ـ “رأي اليوم” ـ مراسلة خاصة: اعلان الرئيس الأمريكي دونالد […]

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