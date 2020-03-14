بـالوثيقة .قيادة عمليات بغداد تلغي كافة الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية

2020/03/14 | 19:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- …… قيادة عمليات #بغداد تلغي كافة الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية الصادرة من قيادة العمليات وقيادات الفرق ، وتوجه بعدم السماح بمرور اي موكب الى قاطع المسؤولية ولأي سبب كان حسب […]

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