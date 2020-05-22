طبابة اللواء الثاني بالحشد تعفر وتعقم أحياء جديدة بالنجف الاشرف

2020/05/22 | 15:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت طبابة اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الجمعة، بحملة جديدة لتعفير وتعقيم أحياء بالنجف الاشرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.وقال اعلام اللواء ان “قسم الطبابة في اللواء الثاني في الحشد الشعبي نفذ عملية كبرى للتعفير والتعقيم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، شملت شارع الطوسي مرقد الصحابي صافي صفان ومرقد نبي الله هود

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