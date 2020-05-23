وزارة الكهرباء: وحدات جديدة ستدخل الخدمة وإعفاءات الجباية أثرت في استدامة المشاريع

2020/05/23 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء عن إدخال وحدات توليدية جديدة الشهر المقبل لتحسين تجهيز الطاقة.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن”الوزارة تعمل الآن بخطة طوارئ وتعول على إدخال طاقات جديدة في الشهر المقبل” لافتاً الى أن”الطاقات الجديدة هي عبارة عن وحدات توليدية من محطة السماوة ومن

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