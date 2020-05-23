بالفيديو.. عائلة الشهيد أحمد مهنه تقدم وجبة إفطار للقوات المرابطة في قاطع النخيب

2020/05/23 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت عائلة الشهيد أحمد مهنه بالاشتراك مع عدد من ذوي الشهداء في الحشد الشعبي وجبة إفطار للقوات المرابطة على السواتر في قاطع النخيب.

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