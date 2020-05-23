الحشد الشعبي يبطل مفعول عدد من العبوات الناسفة في الفلوجة

2020/05/23 | 21:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من ابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي ضمن قاطع المسؤولية في قاطع عمليات شرق الانبار تمكنت من ابطال بابطال مفعول كميات كبيرة من العبوات

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