عيد العراق اختلاف شيعي... والمستشفيات ملأى بمصابي كورونا

2020/05/24 | 10:58 - المصدر: موسوعة النهرين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما اختلف شيعة العراق على تحديد اليوم الاول من عيد الفطر وعَيّد فيه سنَتُهم فأن مخاوف حقيقية تجتاح البلاد من تصاعد غير مسبوق للاصابات والوفيات بوباء كورونا..بينما كثف الكاظمي مباحثاته مع زعامات خارجية حيث ناقش مع ماكرون اربعة ملفات مهمة تناولت القضايا الثنائية والاقليمية والدولية وتسلم رسالة من نظيره اللبناني.

فيما أعلن ديوان الوقف السني في العراق ان اليوم الاحد اول أيام عيد الفطر فقد اختلف الشيعة على تحديد هذا اليوم الذي قال المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني إن الاحد متمم لشهر رمضان، وعليه فإن غدا الاثنين هو اول أيام العيد لكن رجل الدين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اختلف معه، وقال إن الاحد هو أول أيام العيد بعد رؤية هلال شهر شوال.

وقد احتفل العراقيون اليوم بالعيد في بيوتهم اثر فرض حظر شامل للتجوال في عموم البلاد بدءا من الاحد إلى الخميس المقبل اثر التصاعد غير المسبوق لحالات الاصابة والوفيات بوباء كورونا حيث تم تسجيل قفزة هائلة بهما أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر ان ارتفاع الإصابات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والحظ..



موضحا في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" ان الوزارة اتجهت لتأجير الفنادق لعدم كفاية المستشفيات من استيعاب اعداد الإصابات بالوباء..



محذراً من امكانية خروج الوضع المسيطر عليه لحد الان عن السيطرة في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات.

وفي آخر حصيلة للاصابات والوفيات، فقد سجل العراق امس السبت قفزة هائلة بعدد الاصابات بفيروس كورونا اذ بلغ عدد حالات الاصابة الجديدة 308 اصابات معظمها في العاصمة والوفيات 5 وحالات الشفاء 53.



وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 4272 ومجموع حالات الشفاء 2585 والراقدين الكلي 1535 ومجموع الوفيات 152حالة منذ ظهور اول اصابة في البلاد في 24 فبراير الماضي.

وفي اقليم كردستان الشمالي فقد بدأ منذ منتصف الليلة الماضية حظر تام لتجوال المشاة والسيارات بدءا من الساعة الثانية عشرة مع استمرار منع التنقل بين المحافظات.

ودفع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية سلطات إقليم كردستان إلى فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر من الاحد إلى الخميس المقبل.



وحتى الآن سجل الاقليم 462 إصابة بفيروس كورونا بينها 386 حالة شفاء و5 وفيات.

الكاظمي يدعو العراقيين للتكاتف لاجتياز التحديات

وهنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العراقيين بحلول عيد الفطر داعياً "لاجتياز التحديات بالتكاتف والتعاون معاً نحو مستقبل زاهر".

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها بثلاث لغات هي العربية والكردية والإنجليزية واطلعت عليها "إيلاف" اقدم "أطيب التهاني لشعبنا الكريم بعيد الفطر المبارك وتحية اعتزاز لصبر كل عراقي وعراقية".

وأضاف "أطيب الأمنيات وأزكى التبريكات والتهاني لشعبنا العراقي الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أرفقها بتحية حبّ واعتزاز لصبر العراقيين المشهود، وهم يجتازون محنة تلو أخرى، ماكانوا ليجتازوها لولا التكاتف والتعاون والمحبة، وأنا واثق أن طريق المستقبل سترسمه تضحيات العراقيين في الجبهات وفي الساحات ووقفة المثابرين الذين ثبتوا ومازالوا في واجبهم، سواء في القوات الأمنية وهي تؤمّن أرض العراق، أو في الكوادر الصحية وهي تحارب من أجل صحة كلّ العراقيين.



إن بسمات أطفالنا لغد مشرق زاهٍ تبدأ من وقفتنا معاً متوحدين إزاء كلّ التحديات.



حفظ الله العراق بكم، عزيزاً سالماً سيّداً معافى".

ومن جانبها، عبرت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنبن بلاسخارت لمناسبة العيد عن املها في ان تغرس هذه المناسبة التفاؤل بمستقبل أفضل.

وقالت بلاسخارت في بيان تابعته "إيلاف إن "عيد الفطر هو مناسبة سعيدة تحييها الاسر في نهاية شهر رمضان المبارك بالاحتفالات والنزهات العامة لكن مظاهر الاحتفال ستكون اقل هذا العام بسبب جائحة كوفيدـ19 والقيود المصاحبة لها والتي تؤثر على حياتنا على نحو لم يسبق له مثيل".

واشارت إلى انه "على الرغم من الصعوبات وحظر التجوال والمخاطر على الصحة العامة والقلق بشأن المستقبل "الا انني آمل ان يكون عيد الفطر مصد أمل متجدد في الإنسانية وفرص التفاؤل بمستقبل أفضل"..



منوهة إلى ان العراق يواجه تحديات متعددة تفاقمت بسبب الوباء ولكن البلد يمكنه التغلب عليها بروح الوحدة والتضامن.

وبحث مع ماكرون أربعة ملفات مهمة

ومن جهته، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اربعة ملفات مهمة تناولت القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

فقد تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من ماكرون هنّأه فيه بمناسبة توليه مهام رئاسة الحكومة معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين بلديهما عن الثقة بتناميها تحت قيادة الحكومة الجديدة، كما قال بيان رسمي مساء أمس تابعته "إيلاف".

وعبر الكاظمي عن تطلعه لتطوير العلاقة مع فرنسا على مختلف الصعد وبحث مع ماكرون سبل تعزيز موقع العراق ودوره المحوري اقليميا ودوليا بشكل يرتكز على امتلاك العراق لقراره السيادي ووفق أولوياته الوطنية.

كما ناقشا تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق في هذا المجال ضمن اطار برنامج إصلاح اقتصادي عراقي شامل..



وبحثا أيضاً دور الشركات الفرنسية في العراق وتطوير عملها وكذلك دور فرنسا في خطط إعمار المناطق المحررة إضافة إلى التعاون الأمني بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن إطار الجهد الدولي المشترك بهذا الخصوص.



وناقشا تطورات جائحة كورونا في البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحتها.

ورسالة من نظيره اللبناني...



ودعوته الى زيارة الصين

وعلى الصعيد الدولي نفسه، فقد تسلم الكاظمي رسالة من نظيره اللبناني حسن دياب سلمها له السفير اللبناني في بغداد علي أديب الحبحاب.

وعبر دياب في الرسالة عن تطلعه لتطوير العلاقة مع العراق بشكل يعزز المشتركات التأريخية والاجتماعية الكبيرة بين البلدين، كما قال بيان رسمي عراقي تابعته "إيلاف" حيث اكد المسؤول العراقي على عمق العلاقة بين البلدين منذ تأسيس الدولة اللبنانية وضرورة تقويتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا".

كما تم بحث النشاط الاستثماري في مجالات الطاقة والزراعة، والسياحة، والتربية والتعليم والتعاون الصحي، ومناقشة سبل تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبها، أكدت الصين دعمها للعراق في المحافل الدولية ومكافحة الارهاب وذلك خلال استقبال الكاظمي للسفير الصيني في بغداد تشانغ تاو.

وشدد السفير الصيني على رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق..



مؤكدا "دعم الصين للعراق في المحافل الدولية، بالشكل الذي يعزز سيادته ووحدة أراضيه، كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب"، كما قال بيان رسميا مشيرا إلى ان السفير وجه الدعوة للكاظمي لزيارة بكين.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء العراقي عن تقديره لدعم الصين في مجال مكافحة جائحة كورونا وتطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بالشكل الذي يعالج الأزمة الحالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وكذلك تقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية في العراق في مجالات الطاقة وتعزيزها في المجال الزراعي لتطوير الأراضي الخصبة غير المستزرعة.

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