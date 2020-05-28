وزارة التعليم تباشر بوضع آليات العملية الامتحانية الإلكترونية

2020/05/28 | 10:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن مباشرتها بوضع آليات تضمن نجاح العملية الامتحانية الإلكترونية في البلاد، فيما أكدت أن الجامعات عاكفة على إيجاد حلول ممكنة لتحدي الكهرباء والإنترنيت خلال الامتحانات.وقال الناطق باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “وزارة التعليم العالي قدمت إجراءات ومعالجات مرنة وتحكمت في التوقيتات

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