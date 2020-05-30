وزير الشباب والرياضة درجال: المرحلة المقبلة ستشهد تشريع قانون الرياضة الموحد وتعديل قانون الوزارة

2020/05/30 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان المرحلة المقبلة ستشهد اعداد مشاريع قوانين تؤسس الى عمل رياضي مميز، فضلا عن تعديل قانون وزارة الشباب والرياضية.وقال درجال بعد زيارته محافظة نينوى بحسب بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة صدى , ان الوزارة لديها رؤية مستقبلية من خلال تشريع قانون الرياضة الموحد الذي يضم في فقراته قوانين الاندية

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