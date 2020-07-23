العراق: تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب بكردستان ودون تنسيق مع بغداد

2020/07/23 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، أن تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقليم كردستان ودون تنسيق مع بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريحات صحفية إن "تركيا تقوم بأعمال استفزازية أحادية الجانب في إقليم كردستان، ولا تقوم بأي تنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية في بغداد".وأضاف الصحاف: "نحن نُحمل الجانب التركي تبعات الخسائر المدنية والبنية التحتية هناك، ولدينا الكثير من أوراق الضغط، ولكننا نرى أن الحل السياسي مازال قادرا على نزع فتيل هذه الأزمة، خاصةً وأن الأولوية حاليا بالنسبة لنا محاربة الإرهاب وداعش، وقدوم الاستثمار للعراق والملف الاقتصادي".وأضاف، "نحن نثق في تعريفنا لقاعدة مصالحنا الوطنية، حينما يُدرك العراقيين ما يريدون، ويتم التنسيق بينهم سياسيا ودبلوماسيا حول المصالح العراقية، وفي مقدمتها السيادة العراقية".واشار المتحدث الرسمي، إلى أن "الحوار السياسي هو الذي يُفضي إلى مصالح مشتركة، الحوار كفيل بإيجاد ممرات لأي عائق يواجه طرفين، لذا مازلنا نتمسك بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي لأننا نرى فيها الخط الأول والأخير للتعبير عن مصالح العراق".وبين الصحاف، أن "القوات المسلحة العراقية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها، تلاحق عناثر داعش، والإجراءات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بأعلى مستوياتها، كما أننا لا نزال ننشد الحل السياسي والدبلوماسي ونأمل أن يكون هذان الممران كفيلان بخفض التوتر السياسي القائم في وقت قريب".

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