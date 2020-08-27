شاهد.. عراقيون يحيون الشعائر الحسينية على طريقتهم الخاصة!

2020/08/27 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا العراقيون في مدينة البصرة جنوبيَ البلاد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وشهدت مراسيم إحياء عاشوراء تضامنا عراقيا مع القضية الفلسطينية بو...

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