قضاء الفاو يحمل صحة البصرة شحة مسحات كورونا ووفاة مصابين

2020/09/08 | 22:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حملت الادارة المحلية لقضاء الفاو ، دائرة صحة البصرة الشحة الكبيرة بالمسحات الخاصة بالكشف عن كورونا، كما حملتها وفاة الكثير من مواطني القضاء عند نقلهم الى البصرة (بالاسعاف) لغرض العلاج.





وبينت ان "ذلك جاء نتيجة عدم توفير الاختصاصات الطبية والأجهزة المطلوبة، فيما وصفت الدائرة بأنها غير مكترثة ولا مهتمة بقضاء الفاو، بل تهمشه في اغلب الاحيان، لا سيما ترك قطاع الرعاية الصحية الأولية فيه تابع -حتى الان- لقضاء ابي الخصيب".

وقال قائمقام القضاء وليد الشريفي في تصريح صحفي، أن "مستشفى الفاو يفتقر للاختصاصات الطبية ويتعدى نقص الكادر الطبي للكادر الصحي والمواطنين، بل ان هناك عدم اكتراث وعدم التعامل مع الموضوع بمستوى حالة مستشفى القضاء من قبل دائرة صحة المحافظة، وهناك تقصير كبير جدا في هذا الجانب، أودى بحياة الكثير من المواطنين عند نقلهم بالاسعاف الى البصرة لتلقي العلاج".

وتابع الشريفي "ان قطاع الرعاية الصحية الاولية في القضاء ما زال تابعا لقضاء ابي الخصيب الذي يزوده بالمسحات الخاصة بالكشف عن الاصابة بمرض كورونا"،مشيرا بان "عدد الاصابات تجاوزت 300 اصابة مع ارتفاع نسبة الشفاء فيما سجلت 9 وفيات منذ تفشي الجائحة".

محمد

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