2020/09/12 | 13:55 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 01:46 مساءً | عدد القراءات : 15

طائرات تركية تقصف مناطق في قضاء زاخو بمحافظة دهوك

قصفت طائرات حربية تركية مناطق تابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك تحت ذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK) .

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان قولهم أن الطائرات قصفت اليوم السبت قرية رويسي بناحية باطوفا في قضاء زاخو، ما اسفر عن اندلاع الحرائق بالقرية ومساحات شاسعة من اراضي الفلاحين، مضيفة أن النيران مازالت مشتعلة في تلك المناطق، دون توفر معلومات وافية عن حجم الخسائر البشرية جراء القصف.

وتواصل تركيا هجماتها التي بدأتها منتصف حزيران المنصرم، على مناطق داخل اقليم كردستان، بذريعة قصف مواقع حزب العمال الكردستاني

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