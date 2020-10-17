الحلبوسي والكاظمي يتفقان على فتح التحقيق بملابسات جريمة قضاء بلد

2020/10/17 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان الجريمة لتي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين .وقال الحلبوسي إن ما حصل اليوم في “الفرحاتية” نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفاً أن […]

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