معوقات قانونية امام تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي

2020/10/22 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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د.بشار الحطاب خبير قانوني إن اتجاه الحكومة نحو تقديم مشروع قانون تمويل العجز المالي في الوقت الذي مايزال الاثر التنفيذي سارياً لقانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم (5) لسنة 2020 يمثل اضطراباً اقتصادياً وحلول انية تفتقر إلى الدراسة العلمية التي تعتمد على البيانات الدقيقة لنشاط الدولة الاقتصادي، وهنا نتساءل عن مصير البرنامج الاصلاحي الذي الزم القانون […]

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