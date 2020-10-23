الخطابي يؤكد للشركات الاستثمارية: كربلاء خالية من الابتزاز والمساومة

2020/10/23 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، إن المحافظة خالية من المساومة والابتزاز للشركات الاستثمارية الراغبة العمل في المحافظة ، مجددا دعوته للشركات الاستثمارية الأجنبية والعربية والمحلية للاستثمار في كربلاء سواء كانت لديها مشاريع متلكئة أو جديدة .



وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) […]

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