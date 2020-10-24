2020/10/24 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 32 دقيقة

السفراء العرب لدى بريطانيا يؤكدون دعمهم للعراق ورفض التدخل في شؤونه الداخلية

منذ 4 ساعات

رئيس الجمهورية: العراق مصمم على دولة بسيادة كاملة

منذ 15 ساعة

صالح العراقي: لسنا ضد التظاهرات إنما نحن ضد العنف

منذ 16 ساعة

الداخلية تصدر تنويها بشأن “التكتك”

منذ 16 ساعة

المالكي يحذر من الانزلاق الى أعمال العنف والفوضى

منذ 17 ساعة

نائبة تتحدث عن اسوأ وأخطر انواع الدين الحكومي

منذ 18 ساعة

الكاظمي: سنعقد اجتماعا دوريا في مجلس الوزراء لتقييم المذكرات الموقعة مع الدول الاوربية

منذ 20 ساعة

العامري وشيخ جنكي يؤكدان ضرورة التنسيق بين الفتح والاتحاد الكردستاني

منذ 20 ساعة

الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام جولته الأوربية

منذ 20 ساعة

نائب يدعو الحكومة الى تقديم استقالتها

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. تواقيع نيابية لتحويل تلعفر من قضاء إلى محافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. تواقيع نيابية لتحويل تلعفر من قضاء إلى محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).