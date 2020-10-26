2020/10/26 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة.. تعرض مراسل ومصور قناة البغدادية لإصابات طفيفة اثناء تغطيتهم اشتباكات وقعت في كربلاء بين محتجين وقوات امنية.



ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن المراسل نور السعيدي قوله بأنه تعرض لإصابة طفيفة في القدم، فيما تعرض زميله المصور بشير عبد الشريف لإصابة مماثلة في منطقة الظهر، بالكرات الحديدة الخاصة بالصيد، وذلك اثناء نقلهم للاحتجاجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مراسل ومصور قناة البغدادية في كربلاء ببنادق الصيد وكالة الصحافة المستقلة.

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