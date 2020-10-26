2020/10/26 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف الطبيب الروسي، عبد الله خوجهايف، عن طريقة عودة حاسة الشم للمريض الذي شفي كاملا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا أن “عودة وصول الهواء إلى النهايات العصبية الموجودة في الأنف هي مسألة وقت تختلف من شخص إلى آخر”.



وقال الطبيب خوجهايف لموقع “أر بي كا” الروسي: “تحتاج إلى استخدام الأدوية التي تضيق الأوعية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف نستعيد حاسة الشم بعد الشفاء من كورونا ؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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